Zelensky ci costa 220 euro a testa. Quando era il momento di sostenere la nostra economia, Bruxelles sceglieva di opporsi. Ora, tra nuovo debito e interessi, l’UE spenderà circa 100 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, una somma che dovremo contribuire noi per prestiti che probabilmente non verranno mai restituiti.

Quando serviva spendere per sostenere la nostra economia, Bruxelles era per il «no». Adesso, tra nuovo debito e interessi, la Ue sborserà circa 100 miliardi in favore dell’Ucraina: una somma che dovremo versare noi per prestiti che non verranno mai restituiti. Pare che l’accordo raggiunto dai vertici europei per finanziare l’Ucraina, e consentirle così di continuare la guerra contro i russi, abbia fatto contenti tutti. Festeggia sia chi non voleva abbandonare a sé stesso il Paese aggredito da Putin, sia chi temeva che l’uso delle riserve di Mosca congelate da quattro anni nelle banche occidentali si trasformasse in un boomerang. 🔗 Leggi su Laverita.info

Inizia la rivolta per i miliardi a Kiev. E ora l’Europa si convince a trattare.

Zelensky al Consiglio Ue di Bruxelles con Antonio Costa x.com

