Zed1 murales artistici per la scuola primaria

Zed1, noto artista di street art, porta la sua creatività nelle scuole primarie di Sarteano con murales realizzati appositamente per i giovani studenti. Attraverso le sue opere, mira a rendere gli ambienti scolastici più vivaci e stimolanti, promuovendo valori di espressione e condivisione. Piomba a colorare i muri delle scuole elementari di Sarteano uno degli street artist italiani più conosciuti ed amati: Zed1.

Piomba a colorare i muri delle scuole elementari di Sarteano uno degli street artist italiani più conosciuti ed amati: Zed1. Tra personaggi fiabeschi volti a rivelare le fragilità e debolezze dell'essere umano e animali giganti che incantano e ipnotizzano adulti e bambini, Zed1 con i suoi murales riesce a trasportare e a immergere chiunque dentro a quelle pareti usate come tele. Grazie al progetto "arte in Valdichiana", promosso dall'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e inserito nel programma culturale Valdichiana2025, Capitale Toscana della Cultura, i bambini della scuola primaria del Comune di Sarteano hanno avuto il piacere di osservare come una semplice parete gialla possa trasformarsi in una vera e propria opera d'arte.

