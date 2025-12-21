Yildiz Juventus i giornali ai suoi piedi | La perfezione non esiste ma ha tutto per avvicinarsi alla magnificenza! Voto altissimo per il turco
Yildiz Juventus, Tuttosport celebra la prova totale del numero 10: qualità ovunque e un palo clamoroso che nega la gioia personale nel big match. Nel mosaico vincente e convincente costruito da Luciano Spalletti per superare la Roma nel big match dello Stadium, brilla di luce propria una stella che non ha avuto bisogno di scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori per illuminare la scena. Se Francisco Conceição e Loïs Openda hanno messo la firma materiale sul 2-1 finale, la regia tecnica e l’ispirazione costante del trionfo portano indiscutibilmente il nome di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus ha disputato una gara ai limiti dell’onnipotenza calcistica, confermandosi il vero centro gravitazionale del gioco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
