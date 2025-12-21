Xbox nel 2025 sono stati lanciati il 20% di giochi in meno rispetto al 2024

Il 2025 segna un dato significativo per l’ecosistema Xbox: il numero di nuovi giochi pubblicati è diminuito in modo netto rispetto all’anno precedente. Secondo le analisi di GameDiscoverCo, la piattaforma Microsoft è l’unica tra le grandi console ad aver registrato un calo anno su anno. Un segnale che va letto non solo come un problema quantitativo, ma come il riflesso di un cambiamento strutturale nella strategia Xbox. Entrando nel dettaglio dei numeri che compongono il report, nel corso del 2025 sono stati lanciati 896 giochi su Xbox One e Xbox Series XS, contro i 1.115 titoli del 2024, pari a una riduzione di circa il 20%. 🔗 Leggi su Game-experience.it

