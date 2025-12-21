Xbox Game Pass Microsoft aggiorna il catalogo dei Retro Classics | ci sono quasi 100 giochi

Microsoft continua a rafforzare l’offerta storica di Xbox Game Pass: con l’ultimo aggiornamento, il catalogo dei Retro Classics ha quasi raggiunto la soglia simbolica dei 100 giochi. Il totale è ora fermo a 99 titoli, un risultato che conferma l’impegno dell’azienda nel valorizzare il patrimonio videoludico del passato e renderlo accessibile anche alle nuove generazioni di giocatori. L’aggiornamento riguarda nello specifico l’app Xbox Retro Classics, un’applicazione separata scaricabile dal Microsoft Store. L’accesso è riservato agli abbonati Xbox Game Pass, ma senza limitazioni di tier: qualunque tipo di sottoscrizione consente di utilizzare il servizio. 🔗 Leggi su Game-experience.it

