WWE | LA Knight fuori gioco ancora per un po’

LA Knight è stato temporaneamente "cancellato" da Monday Night Raw per infortunio, ma secondo le ultime indiscrezioni non si tratta di un tentativo di seppellirlo: la sua assenza è parte di una storyline e ha ancora anni di contratto con la WWE. L'angle dell'infortunio a Raw. Nella puntata di Monday Night Raw dell'8 dicembre 2025, LA Knight ha perso nel main event contro Logan Paul dopo l'interferenza di un uomo mascherato, poi rivelato essere Austin Theory, che lo ha colpito con uno stomp sul tavolo di commento, aprendo la strada alla frog splash decisiva del campione. Nel backstage, la Vision ha completato il massacro: Knight ha provato a reagire, ma è stato travolto, fino al momento in cui Bronson Reed e Logan Paul lo hanno sollevato sul tetto di un'auto e Reed gli ha schiantato addosso una devastante Tsunami, lasciandolo inerme e costringendo i medici a caricarlo in ambulanza.

