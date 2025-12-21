Wout Van Aert | Le gambe sono al punto che speravo è stata una buona gara per cominciare

Wout Van Aert ha commentato il suo ritorno alle competizioni, sottolineando che le gambe sono al livello sperato e che la gara è stata un buon inizio. Dopo un periodo di assenza, il ciclocrossista belga si è presentato in forma, segnando un buon punto di partenza per la stagione 2025-2026. Ritorno alle gare positivo per Wout Van Aert, ieri all’esordio nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026.

Ritorno alle gare positivo per Wout Van Aert, ieri all'esordio nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Ad Anversa, a tre mesi esatti dalla sua ultima prova su strada, il belga è tornato a disputare una prova nel fango, nonostante una condizione non perfetta. Il risultato non è stato entusiasmante (settimo posto finale) ma il tre volte campione del mondo può comunque ritenersi soddisfatto della sua prestazione. La gara è stata dominata dal grande rivale Mathieu Van der Poel che ha preso il largo nei giri iniziali andando a vincere con un gap importante. Non si è dunque assistito al duello tra i due ma Van Aert ha comunque lottato fino alla fine.

