Wish you were here dei Pink Floyd torna in vetta a 50 anni dall’uscita ma era un disco che nessuno voleva fare

Cinquant'anni dopo, un disco leggendario ha riconquistato il vertice delle classifiche italiane. L'edizione speciale di "Wish You Were Here" dei Pink Floyd è entrata direttamente al primo posto nella classifica FIMI degli album più venduti, dominando anche le vendite di vinili, CD e musicassette tra il 12 e il 18 dicembre 2025. Un risultato sorprendente che testimonia come certe opere musicali riescano a parlare attraverso le generazioni. Il paradosso è che questo capolavoro del rock progressivo nacque in un momento in cui nessun membro della band voleva davvero farlo. Dopo l'enorme successo di "The Dark Side of the Moon", i Pink Floyd si trovarono schiacciati dal peso della fama e dalle aspettative del pubblico.

