White Christmas la canzone che ha dato voce alla nostalgia di un’epoca ha una storia tristissima

Esiste una melodia che, più di ogni altra, evoca l’immagine del Natale perfetto, quello fatto di neve, slitte e pace domestica. Si tratta di “White Christmas”, interpretata da Bing Crosby. Con oltre 50 milioni di copie vendute, è ufficialmente il singolo più venduto della storia della musica secondo il Guinness World Records. Ma dietro quella melodia apparentemente semplice e rassicurante si nasconde una storia di profonda malinconia e un impatto culturale che andò ben oltre le sale da ballo americane, diventando il simbolo di una generazione che sognava il ritorno a casa. Il brano fu scritto da Irving Berlin, uno dei più grandi compositori americani, che paradossalmente era un immigrato ebreo che non festeggiava il Natale in senso religioso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
