L’accordo tra le parti ha portato a miglioramenti concreti per i lavoratori dell’Ausl, con particolare attenzione al welfare, alla valorizzazione professionale e all’inclusione di categorie precedentemente escluse. La Uil commenta positivamente l’impegno condiviso, sottolineando come i risultati ottenuti dimostrino l’efficacia di un percorso di dialogo e collaborazione. Walfare e valorizzazione. L’accordo per i lavoratori Ausl. Uil:

"Un impegno che ha prodotto diversi risultati, in particolare sul fronte del welfare, della valorizzazione professionale e dell’ inclusione di categorie inizialmente escluse". Così la Uilfpl commenta l’accordo firmato nei giorni scorsi tra i sindacati, i rappresentanti sindacali unitari aziendali (rsu) e l’Ausl Romagna. "Determinante è stato il ruolo degli rsu eletti nella lista Uilfpl, che hanno ottenuto la correzione delle bozze iniziali evitando una firma frettolosa sugli accordi – scrive la Uilfpl in una nota –. Grazie infatti al lavoro dei delegati rsu eletti nella lista Uilfpl le bozze iniziali sono state profondamente modificate, evitando che venissero sottoscritte senza le necessarie tutele per lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Welfare e valorizzazione. L’accordo per i lavoratori Ausl. Uil: "L’impegno ha dato frutti"

Leggi anche: Progressioni economiche, welfare e premi: per il personale dell'Ausl Romagna l'accordo vale 7 milioni

Leggi anche: Sanità e welfare, dialogo con Ausl e sindacati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Welfare e valorizzazione. L’accordo per i lavoratori Ausl. Uil: "L’impegno ha dato frutti" - Tra le misure un’integrazione per le bollette: "Lavoriamo per accordi giusti e inclusivi". ilrestodelcarlino.it