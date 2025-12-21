Wang Kun, giovane atleta di successo, è venuto a mancare improvvisamente all'età di 30 anni. Campione di bodybuilding con otto titoli nazionali consecutivi, incarnava dedizione e sacrificio nel suo percorso sportivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo del fitness e dello sport.

Wang Kun era nel fiore della sua carriera atletica. Trent’anni, otto titoli consecutivi vinti ai campionati nazionali cinesi di bodybuilding organizzati dalla Chinese Body Building Association, e un fisico scolpito che rappresentava l’incarnazione del sacrificio e della dedizione totale. Eppure, pochi giorni fa, il suo cuore si è fermato. La notizia ha lasciato sotto shock la comunità del bodybuilding internazionale e solleva interrogativi inquietanti sul prezzo che il corpo può pagare quando viene spinto ai suoi limiti estremi. Un portavoce dell’Anhui Provincial Bodybuilding Association ha confermato mercoledì scorso che la causa della morte sembra essere riconducibile a un problema cardiaco. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Wang Kun, campione di bodybuilding in perfetta forma, morto improvvisamente: aveva solo 30 anni

