Walter Delogu dedica al figlio morto la vittoria di Andrea | Evan era lì con lei sta sorridendo Il post dopo la finale di Ballando
“La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene perché eri lì con lei". A scriverlo sui social (e a commuovere tutti) è stato Walter Delogu, papà di Andrea Delogu, che ha deciso di rivolgersi al figlio Evan, scomparso poche settimane fa a soli 18 anni in un incidente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando: “La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei”
Leggi anche: “La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei”: Walter, il papà di Andrea Delogu, dedica la vittoria a Evan
Trionfo a Ballando con le Stelle: Andrea Delogu e Nikita sul podio, Fialdini insegui il secondo posto; Ballando con le stelle 2025, Andrea Delogu trionfa: ecco la classifica finale della gara; Finale di Ballando con le Stelle: trionfano Andrea Delogu e Nikita, Fialdini è seconda; Ballando con le stelle 2025: la finale emozionante, i vincitori e le sfide sul podio.
Il padre di Andrea Delogu dedica a Evan la vittoria a Ballando: “La tua sorellina ha vinto, eri lì con lei” - Walter, padre di Andrea Delogu, dedica al figlio Eva la vittoria a Ballando con le stelle guadagnata dalla conduttrice Rai insieme al maestro Nikita Perotti ... fanpage.it
“La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara, ma lo sai bene. Perché eri lì con lei”: Walter, il papà di Andrea Delogu, dedica la vittoria a Evan - Walter Delogu dedica la vittoria della figlia Andrea a Ballando con le Stelle al figlio Evan, scomparso in un incidente in moto ... ilfattoquotidiano.it
Walter Delogu dedica al figlio morto la vittoria di Andrea: “Evan era lì con lei, sta sorridendo”. Il post dopo la finale di Ballando - Walter Delogu commuove sui social dopo la vittoria della figlia a Ballando con le Stelle: il pensiero al figlio morto a 18 anni ... today.it
Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità San Patrignano, ha seguito la serata con la famiglia ancora provata dalla perdita del figlio morto lo scorso 29 ottobre - facebook.com facebook
La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene, perché eri lì con lei...", le parole di Walter Delogu #Rimini #Attualita x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.