Walter Delogu dedica al figlio morto la vittoria di Andrea | Evan era lì con lei sta sorridendo Il post dopo la finale di Ballando

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La tua sorellina, come la chiamavi te, ha vinto la gara, ma lo sai bene perché eri lì con lei". A scriverlo sui social (e a commuovere tutti) è stato Walter Delogu, papà di Andrea Delogu, che ha deciso di rivolgersi al figlio Evan, scomparso poche settimane fa a soli 18 anni in un incidente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

