Vorrei che Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso si dicessero una cosa natalizia anche se finta | Fabio Canino invita alla pace ma le risposte sono ‘di fuoco’

Con l’avvicinarsi del Natale e il finale di Ballando con le Stelle, si spera in momenti di serenità tra personaggi pubblici. Fabio Canino invita a un gesto di pace, chiedendo a Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso di scambiarsi un pensiero natalizio, anche simbolico. Tuttavia, le risposte finora sono state tutt’altro che pacifiche, lasciando aperto il desiderio di un clima più disteso.

Natale alle porte, finale di Ballando con Le Stelle, chissà che anche Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli non abbiano fatto pace. Ebbene, no. Per chi non avesse visto la finale dello show di RaiUno o si fosse addormentato, nessuna pace anzi parole di fuoco. L'occasione c'è stata, ma nulla da fare, anzi la tensione del momento si è sentita dal divano di casa. Intanto, D'Urso è arrivata terza a parimerito con Fognini. A consegnarle la coppa sono stati Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, nello specifico proprio la giornalista tanto che l'ex volto Mediaset ha detto, non senza un certo sarcasmo, "questo è un momento iconico".

