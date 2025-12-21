In occasione delle festività, numerosi volontari italiani si impegnano a contrastare la solitudine di chi si trova in difficoltà. La loro presenza rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza, importante in un periodo che può essere difficile per molte persone. Ricordando l’impegno di questi cittadini, si rafforza il senso di comunità e di responsabilità collettiva. Volontari, patrioti d’Italia: in campo contro la solitudine delle feste.

Roma, 21 dicembre 2025 – Patrioti: così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito i volontari d’Italia. Una parola che racconta quasi 5 milioni di storie (Istat). C’è l’impegno di Andrea Vulterini, 59 anni, manager di Roma. Un giorno era al ristorante, ha salvato la vita a una persona che stava soffocando e ha capito che quella era la sua strada, oggi è delegato nazionale della Croce Rossa per l’inclusione sociale. E c’è l’impegno di Giovanni Bruno, 72 anni, ex bancario a Milano, fino a pochi mesi fa presidente del Banco alimentare, ora volontario di quella stessa, preziosissima Fondazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Volontari, patrioti d’Italia: in campo contro la solitudine delle feste

Leggi anche: Mattarella: “I volontari sono veri e propri patrioti”

Leggi anche: Mattarella: volontari veri patrioti, è palestra democrazia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Volontari, patrioti d’Italia: in campo contro la solitudine delle feste - Dalla Croce Rossa Italiana al Banco alimentare, storie di eroismo esaltate da Mattarella. quotidiano.net