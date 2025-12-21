volley trento aggancia perugia in testa alla superlega tre squadre in un punto civitanova si rianima ruggito modena

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la dodicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento si è imposta sul campo di Padova con un brillante 3-0 (25-17; 25-23; 25-20) e ha agganciato Perugia in testa alla classifica generale con 29 punti (i Block Devils saranno impegnati alle ore 22.30 nella finale del Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon) e una lunghezza di margine nei confronti di Verona. Il palleggiatore Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra gli attaccanti Theo Faure (18 punti), Alessandro Michieletto (13) e Jordi Ramon (12). 🔗 Leggi su Oasport.it

