Volley sfida al Plebiscito | Così cambia la piazza

Il campionato di volley si avvicina, con la partita al Plebiscito prevista per il 10 settembre. La sfida rappresenta un momento importante per la città, che si prepara ad accogliere gli atleti e i tifosi. L’evento promette di influenzare la vita e l’atmosfera della piazza, portando un cambiamento nella sua quotidianità. Il conto alla rovescia è cominciato. Appuntamento per il 10 settembre ma è come se fosse già domani.

Gli europei di volley a Napoli: «Prima gara in piazza del Plebiscito» - La partita inaugurale degli Europei di volley maschili, che l'Italia ospiterà nel 2026, nella prima decade di settembre, in piazza del Plebiscito. ilmattino.it

CONEGLIANO SUPERA CUNEO Le pantere restano imbattute in campionato chiudendo in 3 set la sfida con Cuneo Granda Volley #ilovevolley #volleyball #volley - facebook.com facebook

