Volley Rubicone sbanca Fermo chiudendo uno storico 2025 da capolista del girone
Il 2025 della Rubicone in Volley si chiude nel migliore dei modi. I gialloblù conquistano una preziosa vittoria esterna sul campo della TSP Don Celso Volley Fermo, imponendosi per 3-0 al termine di una gara tutt’altro che semplice. Un successo che consolida il primato in classifica e rafforza il. 🔗 Leggi su Today.it
