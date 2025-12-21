Volley lo Zawiercie si consola con il terzo posto al Mondiale per Club Ora Perugia-Osaka per il trono iridato
L’Auron Zawiercie ha conquistato il terzo posto al Mondiale per Club di volley maschile, sconfiggendo il Volei Renata per 3-0 (27-25; 25-19; 25-21). Dopo un primo parziale particolarmente combattuto, in cui hanno dovuto rimontare da 14-17 e 21-24 annullando quattro set-point (di cui tre consecutivi), i polacchi hanno pigiato sull’acceleratore e sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa in quel di Belem (Brasile). I vice campioni d’Europa (a maggio persero l’atto conclusivo della Champions League contro Perugia), ieri battuti sonoramente dai giapponesi dell’Osaka Bluteon in semifinale, si sono quantomeno consolati salendo sul gradino più basso del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
