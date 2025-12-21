Volley la Querzoli espugna Macerata e chiude l' anno con una bella vittoria

La Querzoli Volley Forlì si impone in trasferta contro la Paoloni Macerata, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione durante tutta la partita, chiudendo l’anno con un risultato positivo. La vittoria rappresenta un segnale di continuità e motivazione per il proseguo della stagione.

Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli e Life365.eu in viaggio oggi a caccia di punti pesanti - La squadra di Visani guarda al secondo posto, a Macerata. msn.com

La Querzoli Volley Forlì a Macerata per l'ultima del 2025: "Ognuno dovrà dare il massimo" - Dopo un'intensa settimana di preparazione, la Querzoli Volley Forlì si appresta ad affrontare una delle trasferte più insidiose della stagione sabato alle 17 quando la formazione forlivese scenderà in ... today.it

Derby portato a casa! 3 a 0 per le Pantere in casa di Querzoli Volley Forlì - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.