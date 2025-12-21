Volley femminile serie D la Bcc Romagnolo regala spettacolo sotto l’albero

La Bcc Romagnolo trova due punti preziosi sotto l’albero nell’ultimo match del 2025: contro la quarta della classe Beach&Park San Marino, Cesena agguanta la vittoria al tie break, imponendosi 3-2 (21-25, 25-19, 16-25, 25-16, 15-11). Ancora una volta, una bella prova corale che consente a coach. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Volley femminile serie D, la Bcc Romagnolo regala spettacolo sotto l’albero Leggi anche: Volley femminile, una bella Bcc Romagnolo si arrende contro la capolista Leggi anche: Nasce il ‘Pala Bcc Romagnolo’. La gestione del Volley Club rilancia l’impianto dopo l’alluvione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ultima giornata del 2025: inizia l'undicesimo turno di gare di C e D; Cuore, orgoglio e nervi saldi: Orvieto Volley Academy serie D femminile vince la battaglia di Tavernelle; Serie A1 femminile 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere la seconda giornata di ritorno del campionato; Isola Sacra, sorride solo la Serie D femminile. Volley femminile serie D, la Bcc Romagnolo regala spettacolo sotto l’albero - La Bcc Romagnolo trova due punti preziosi sotto l’albero nell’ultimo match del 2025: contro la quarta della classe Beach&Park San Marino, Cesena agguanta la vittoria al tie break, imponendosi 3- cesenatoday.it

Volley Busca – Fie & Fiöi: vittorie per la Serie C Maschile e Serie D Femminile che conquista il derby - Sabato sera è stato tempo di derby tra Centallo e Busca con le padrone di casa che schierano 5 su 7 titolari ex della sfida. tuttosport.com

Volley, in serie d femminile le ragazze di toracca incassano la nona sconfitta e restano all’ultimo posto in classifica. La Robur Massa tiene testa all’Ospedalieri Pisa ... - Opsedalieri Pisa 3 Robur Massa 0 OSPEDALIERI PISA: Bardelli, Biver, Bosco, Cataldi, Cini, Conti, Cuzzocrea, Di Cesare, Meoni, Miliani, Verani. sport.quotidiano.net

Giornata difficile pe rle piemontesi di volley femminile. Si salva solo Novara - facebook.com facebook

Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile 8:30pm PalaBarton Energy @volleyballworld x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.