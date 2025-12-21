Volley femminile salta la panchina di Bergamo | Carlo Parisi non è più l’allenatore delle orobiche

21 dic 2025

Carlo Parisi non è più l’allenatore di Bergamo: il tecnico e la società militante nella Serie A1 di volley femminile hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Come riporta il comunicato diffuso dal sodalizio orobico, la decisione è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti. La separazione è avvenuta dopo la sconfitta rimediata ieri sera sul campo di San Giovanni in Marignano: il 3-1 subito contro il fanalino di coda del campionato in occasione della quindicesima giornata. Bergamo ha perso le ultime tre partite e al momento si trova al nono posto con 16 punti all’attivo, nel girone di ritorno potrà lottare per accedere ai playoff scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

