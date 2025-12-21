Volley Bergamo clamoroso epilogo | accordo con il club via coach Parisi

VOLLEY. Domenica 21 dicembre, con una nota, la società ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, dopo l’inattesa sconfitta con San Giovanni in Marignano. Attesa per il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

