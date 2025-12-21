Volley Bergamo che sorpresa | risoluzione del contratto con coach Parisi

Bergamo. Un fulmine a ciel sereno a pochi giorni da Natale: si separano le strade del Volley Bergamo e di coach Carlo Parisi. Nel pomeriggio di domenica, 21 dicembre, la società rossoblu ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico, che sarebbe scaduto a fine stagione. Parisi era arrivato a Bergamo nell’estate 2024. “La decisione – si legge nella nota della società – è stata presa di comune intesa, nel rispetto reciproco e con la volontà di intraprendere percorsi professionali differenti”. La separazione arriva dopo l’inaspettata sconfitta di sabato sera in Romagna contro San Giovanni, ultima in classifica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

