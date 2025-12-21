Volley B1 donne | resa a Ravenna in poco più di un’ora Vtb un ko pesante La A3 è più lontana

Nel match di volley femminile di Serie B1, Ravenna ha dominato l'incontro in poco più di un’ora, imponendosi con un netto 3-0 sulla VTB. La squadra ospite ha subito un ko pesante, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo. La situazione in classifica si fa più complessa per la VTB, mentre la A3 sembra ancora lontana. La squadra di Ravenna ha dimostrato compattezza e determinazione, caratteristiche fondamentali per proseguire il campionato.

Olimpia T. Ravenna 3 Dm Sistemi Group VTB 0 (25-16, 25-14, 25-16) OLIMPIA TEODORA: Monaco 6, Fabbri 9, Casini 18, Boninsegna 15, Marchesano 8, Poggi 4, Franzoso (L1); Campoli. Non entrate: Ratti, Manghi, Bendoni, Cangini (L2), Piani, Balducci. All. Rizzi. DM SISTEMI BOLOGNA: Neriotti 12, Saccani, Pinali 3, Fucka 6, Bongiovanni 8, Taiani 3, Minelli (L1), Cavalli (L2); De Paoli 2, Carnevali 1. Non entrate: Giogi, Govoni, Dall'Olmo Casadio. All. Ghiselli. Arbitri: Catena e Tosti. Non c'è partita: a Ravenna Bologna perde in poco più di un'ora, con un secco 3-0. Non c'è neppure continuità: se con Ripalta, una settimana fa, la Dm Sistemi aveva vinto il primo scontro diretto d'alta quota della stagione tenendo aperta la corsa per secondo e terzo posto che valgono la promozione in A3, contro la capolista in fuga non entra mai in partita e vede scappare le rivali.

