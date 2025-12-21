volley a1 femminile scandicci non concede nulla e la bartoccini mc restauri va ancora in bianco

Nel campionato di volley femminile di Serie A1, la squadra di Scandicci si conferma molto solida, imponendosi senza problemi contro la Bartoccini MC Restauri. La prestazione delle toscane dimostra ancora una volta la loro continuità e determinazione. Chi sperava in un calo di rendimento dovuto agli impegni internazionali rimane deluso. La partita si conclude con una vittoria convincente per le campionesse in carica.

Chi sperava che la Savino Del Bene Scandicci risentisse della trasvolata intercontinentale dal Brasile e cedesse qualche punto è rimasto fortemente deluso.Del resto la pallavolo non mente mai: chi dimostra di essere più forte vince nella stragrande maggioranza dei casi.E a dimostrarlo sono state.

