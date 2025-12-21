Vlasic di rigore Sassuolo battuto di misura | seconda vittoria di fila per il Torino
Dopo il pareggio tra Cagliari e Pisa, la sedicesima giornata di Serie A è proseguita con il match tra Sassuolo e Torino. A decidere la gara è il gol di Vlasic, alla sua terza marcatura consecutiva, che permette ai granata di salire a venti punti. Non riesce invece ad infilare il terzo risultato utile consecutivo la formazione di Grosso dopo le belle prestazioni con Fiorentina e Milan. Sassuolo-Torino, il racconto del match. Al Mapei Stadium va in scena un primo tempo piuttosto bloccato, con il Sassuolo che vorrebbe provare a fare la partita senza però riuscire a trovare sbocchi per via della pressione della formazione di Baroni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Sassuolo-Torino: Simeone si procura un rigore, Vlasic lo segna| Live 0-1
Leggi anche: La Reggina batte di misura il Gela e conquista la seconda vittoria di fila
Calcio Live: in campo Sassuolo-Torino (0-1), gol di Vlasic su rigore; Serie A, alle 20.45 c'è Lecce-Pisa: lotta salvezza in primo piano; Torino-Cremonese 1-0: Vlasic decide, polemiche per un rigore negato.
Toro, Vlasic decisivo su rigore: Sassuolo piegato di misura. Baroni a -5 dal Bologna - I granata superano la formazione di Grosso e centrano il secondo successo consecutivo salendo a quota 20 punti in classifica ... tuttosport.com
Torino corsaro al Mapei: Sassuolo ko, decide Vlasic su rigore - Alla squadra di Marco Baroni basta un rigore trasformato da Nikola Vlasic ... ilovepalermocalcio.com
Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: gara decisa da un rigore nella ripresa - Vince la squadra di Baroni per la seconda volta di fila in campionato migliorando la sua classifica in Sassuolo- fcinter1908.it
Rassegna stampa di Tuttosport Vlasic salva Baroni, ma il gioco del Toro latita..... Brividi finale e polemiche per il rigore negato alla Cremonese - facebook.com facebook
Vittoria importante per il #Torino che batte 1-0 la #Cremonese grazie al gol di #Vlasic. Polemiche per un presunto rigore non dato agli ospiti al 100°per un fallo di mano di Simeone. Vince la #Lazio 0-1 a #Parma grazie al gol di Noslin ma in 9 v x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.