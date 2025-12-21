Dopo il pareggio tra Cagliari e Pisa, la sedicesima giornata di Serie A è proseguita con il match tra Sassuolo e Torino. A decidere la gara è il gol di Vlasic, alla sua terza marcatura consecutiva, che permette ai granata di salire a venti punti. Non riesce invece ad infilare il terzo risultato utile consecutivo la formazione di Grosso dopo le belle prestazioni con Fiorentina e Milan. Sassuolo-Torino, il racconto del match. Al Mapei Stadium va in scena un primo tempo piuttosto bloccato, con il Sassuolo che vorrebbe provare a fare la partita senza però riuscire a trovare sbocchi per via della pressione della formazione di Baroni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Vlasic di rigore, Sassuolo battuto di misura: seconda vittoria di fila per il Torino

