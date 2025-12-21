Vlahovic, attaccante della Juventus, ha reagito così sui social dopo la vittoria contro la Roma. Ecco il suo messaggio. Lontano dal prato verde dell’Allianz Stadium per forza di cose, ma vicinissimo con il cuore e con la testa al centro della battaglia. La vittoria della Juventus sulla Roma (2-1) non è stata solo la notte di Conceição e Openda, ma anche quella di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha voluto far sentire la sua presenza affettuosa subito dopo il triplice fischio che ha sancito tre punti vitali per la corsa Champions. Il messaggio criptico ma eloquente. Nessuna parola, nessun lungo discorso motivazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic manda un messaggio alla Juventus: ha reagito così dopo la straordinaria vittoria contro la Roma – FOTO

Leggi anche: Yildiz scrive alla Juventus dopo la vittoria e la doppietta contro il Cagliari: messaggio da leader del turco! Cosa ha scritto – FOTO

Leggi anche: Vlahovic scrive alla Juventus dopo la vittoria con la Cremonese: messaggio da leader del numero 9, ecco il suo gesto social – FOTO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vlahovic reagisce così dopo la vittoria della Juve a Bologna; Araujo l’ex obiettivo Juve fissa il ritorno in campo dopo lo stop per motivi personali | cosa è successo il ‘caso’ che tiene banco a Barcellona.

Juventus, Vlahovic si opera e manda messaggi social: "Ci vediamo presto" - Il centravanti serbo, reduce dalla lesione di alto grado della giunzione muscolo - m.tuttomercatoweb.com

Juve, la squadra si stringe attorno a Vlahovic: ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti. Il retroscena - Juve, la squadra si stringe attorno a Vlahovic: ma il messaggio più bello glielo ha mandato Spalletti. juventusnews24.com