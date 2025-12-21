Viveva in una casa popolare ma aveva un milione di euro | il giallo della morte di Nicola Granieri a Trieste
L'uomo era un ex gioielliere ma continuava a comprare e rivendere oro e gioielli e nell'abitazione conservava oltre un milione di euro tra soldi contanti e preziosi. Proprio attorno ai contatti della vittima si stanno concentrando gli inquirenti per venire a capo del mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Nicola Granieri morto a Trieste, la svolta dall'autopsia: «Ha una ferita d'arma da fuoco alla testa». Era un commerciante di oro
