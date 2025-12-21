Vis sbancato il Riviera
Nel match tra Sambenedettese e Vis Pesaro, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0. La partita si è svolta secondo le modalità previste, con entrambe le formazioni che hanno mostrato impegno e ordine tattico. La Sambenedettese, schierata con il modulo 3-5-2, ha affrontato la gara senza riuscire a trovare la via del gol. Vis Pesaro ha così conquistato tre punti importanti. Vis, sbancato il Riviera.
sambenedettese 0 vis pesaro 2 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Cultraro; Zoboletti, Dalmazzi, Pezzola; Marranzino (14’ st N. Toure), M. Toure (44’ st Bongelli), Piccoli (44’ st Sbaffo), Candellori, Battista; Eusepi (14’ st Alfieri), Konate. All. D’Alesio. A disp. Orsini, Grillo, Zini, Lulli, Vesprini, Tataranni. VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Di Renzo (1’ st Di Paola), Primasso, Bove; Zoia, Paganini (49’ st Ascione), Pucciarelli, Zoia; Giovannini (34’ st Nina); Nicastro (49’ st Ventre), Stabile (10’ st Berengo). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Beghetto, Bocs, Franchetti. Arbitro: Lovison di Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
