Vis sbancato il Riviera

Nel match tra Sambenedettese e Vis Pesaro, la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 2-0. La partita si è svolta secondo le modalità previste, con entrambe le formazioni che hanno mostrato impegno e ordine tattico. La Sambenedettese, schierata con il modulo 3-5-2, ha affrontato la gara senza riuscire a trovare la via del gol. Vis Pesaro ha così conquistato tre punti importanti. Vis, sbancato il Riviera.

