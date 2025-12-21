Vip di tutto il mondo unitevi contro l’estrema destra | a Londra nasce Together l’ultima associazione di buoni à la page

A Londra nasce Together, un’associazione promossa da vip britannici per contrastare l’estrema destra. L’obiettivo è promuovere valori di solidarietà, speranza e unità tra le comunità, opponendosi alle ideologie più radicali. Con una marcia prevista per il 28 marzo, l’iniziativa intende inviare un messaggio di pace e coesione, rafforzando il dialogo tra cittadini e personalità pubbliche. Questo movimento rappresenta un passo importante nel tentativo di contrastare l’intolleranza e la divisione

Un'alleanza contro l'estrema destra per unire le nostre comunità nell'«amore», nella «speranza» e nell'«unità»: è questa la descrizione di Together against the far right, l'ultima trovata della sinistra britannica vip che serra le fila per lanciare «un messaggio di speranza contro la paura» e al traino di nomi noti al pubblico britannico e non solo – come Brian Eno – annuncia una marcia a Londra per il prossimo 28 marzo: la marcia dei buoni, ça va sans dire, in risposta a quella che lo scorso settembre ha visto sfilare 150mila persone contro l'immigrazione selvaggia e incontrollata, nel corso dell'evento Unite for the Kingdom.

