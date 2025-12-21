Violenza tra minorenni a Maranello | 14enne con coltello aggredisce un coetaneo
Grave episodio di violenza a Maranello. Un ragazzo di sedici anni di Maranello sarebbe rimasto ferito in seguito a un'aggressione avvenuta nella serata di mercoledì da parte di un altro giovanissimo di appena quattordici anni.La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, ma pare che i due. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Violenza tra minorenni a Maranello: 14enne con coltello aggredisce un coetaneo
Leggi anche: Fiera del Folpo, ancora violenza: 14enne rapinato da un coetaneo con lo spray al peperoncino ventiquattro ore dopo la rissa
Violenza tra minorenni a Maranello: 14enne con coltello aggredisce un coetaneo; Violenza tra minorenni a Maranello | 14enne con coltello aggredisce un coetaneo.
Maranello: 16enne accoltellato ad una mano da un altro minorenne - Ieri sera intorno alle 19:00, a Maranello poco lontano dal municipio, durante una furiosa lite un 16enne di Maranello ed un 14enne di Fiorano si sono presi a pugni; il più piccolo avrebbe estratto un ... sassuolo2000.it
“Nessuna violenza, eravamo fidanzati”: interrogati i due minorenni accusati di stupro sulla 12enne di Sulmona - Sono stati interrogati i due minorenni accusati di aver stuprato una 12enne a Sulmona. fanpage.it
La piaga della violenza sulle donne. A #Milano un 19enne è stato arrestato per aver abusato di due minorenni, seguite dalla metro fino a casa. #Tg1 Elena Fusai - facebook.com facebook
Milano, violenza sessuale su due minorenni. Arrestato 19 enne x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.