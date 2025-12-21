Violenza ai piedi del Grattacielo Pugno al volto dopo un litigio Giovane grave aperta un’inchiesta

Nella zona del Grattacielo si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un giovane, attualmente ricoverato con gravi ferite. Dopo un litigio, è stato colpito al volto e le sue condizioni sono ancora delicate. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell’accaduto, al fine di fare piena luce su quanto avvenuto.

Da un lato c'è un giovane ricoverato da un mese in ospedale con gravi ferite al capo. Dall'altra, un fascicolo aperto in procura per fare piena luce sull'accaduto e sulle responsabilità di quell' aggressione. In mezzo, una storia di violenza gratuita, come tante purtroppo ancora se ne sentono, scoppiata per motivi banali e per un soffio non sfociata in una tragedia. Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna fare un balzo indietro nel tempo di qualche settimana. A fornire un primo quadro dell'accaduto sono le ricostruzioni effettuate dagli inquirenti che da giorni sono al lavoro sul caso, oltre ai racconti trapelati da chi conosce la vittima.

