Violenta due minorenni dopo averle seguite in monopattino una vittima | Mi ha pedinata e bloccata sulle scale

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per aver aggredito sessualmente due minorenni, dopo averle seguite in monopattino. Una delle vittime ha riferito di essere stata pedinata e bloccata sulle scale. Grazie all’intervento del padre di una delle ragazze, è stato possibile bloccare un terzo tentativo di aggressione. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e tutelare la sicurezza dei giovani.

