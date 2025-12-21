Violenta due minorenni dopo averle seguite in monopattino una vittima | Mi ha pedinata e bloccata sulle scale

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per aver aggredito sessualmente due minorenni, dopo averle seguite in monopattino. Una delle vittime ha riferito di essere stata pedinata e bloccata sulle scale. Grazie all’intervento del padre di una delle ragazze, è stato possibile bloccare un terzo tentativo di aggressione. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e tutelare la sicurezza dei giovani.

Un 19enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di due ragazze minorenni. Sventato un terzo tentativo grazie all'intervento del padre della ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

