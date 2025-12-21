“Vince chi sfascia di più”. È questa la regola non scritta che, secondo i residenti, sembra guidare l’ ennesimo episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra via Tullo Massarani e l’angolo con corso Lodi, nel quadrante sud-est di Milano, una zona da tempo alle prese con problemi legati alla movida notturna. L’ultimo episodio si è verificato intorno alle tre del mattino. Un gruppo di ragazzi appena usciti da una discoteca della zona ha preso di mira un’auto parcheggiata in strada, colpendola ripetutamente a calci e con un casco. Il rumore ha svegliato diversi abitanti della zona, che si sono affacciati alle finestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Vince chi sfascia l’auto con colpi di calci e casco”, ancora vandalismi in zona corso Lodi a Milano

Leggi anche: Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca

Leggi anche: Notte di vandalismi: auto presa a calci e scooter rovesciato, 47enne denunciato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca - Milano, un altro episodio di inciviltà in via Tullo Massarani, angolo corso Lodi. msn.com