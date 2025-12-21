Vince chi sfascia l’auto con colpi di calci e casco ancora vandalismi in zona corso Lodi a Milano
“Vince chi sfascia di più”. È questa la regola non scritta che, secondo i residenti, sembra guidare l’ ennesimo episodio di vandalismo avvenuto nella notte tra via Tullo Massarani e l’angolo con corso Lodi, nel quadrante sud-est di Milano, una zona da tempo alle prese con problemi legati alla movida notturna. L’ultimo episodio si è verificato intorno alle tre del mattino. Un gruppo di ragazzi appena usciti da una discoteca della zona ha preso di mira un’auto parcheggiata in strada, colpendola ripetutamente a calci e con un casco. Il rumore ha svegliato diversi abitanti della zona, che si sono affacciati alle finestre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca
Leggi anche: Notte di vandalismi: auto presa a calci e scooter rovesciato, 47enne denunciato
Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca - Milano, un altro episodio di inciviltà in via Tullo Massarani, angolo corso Lodi. msn.com
La Juventus vince a Bologna con un gol di Cabal, tre punti pesantissimi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.