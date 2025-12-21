Milano – Non si arresta la scia di vandalismi tra via Tullo Massarani, e l'angolo con corso Lodi, quartiere sud-est di Milano. L'ultimo ieri sera. Un gruppo di ragazzi usciti dalla discoteca Lime prende di mira un'auto: vince chi la sfascia di più a colpi di calci e casco. Sono le tre del mattino. Il frastuono attira gli sguardi dalle finestre di chi lì ci abita. I testimoni. Qualcuno chiama i carabinieri, mentre un signore che aspetta in auto il figlio, ancora dentro la discoteca, rimane immobile dentro l'auto sperando di non essere visto. ''Quando ho aperto la tenda – racconta una residente - mi sono resa conto che in cinque, prendevano a calci l'auto e la colpivano con un casco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca

Leggi anche: Vandali scatenati: uova contro case e auto

Leggi anche: Vandali scatenati imbrattano le auto in sosta e compare anche la scritta "Cornuto"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Juventus vince a Bologna con un gol di Cabal, tre punti pesantissimi - facebook.com facebook