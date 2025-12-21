Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu Seconda Francesca Fialdini | la classifica e le parole della vincitrice – VIDEO

Andrea Delogu si è aggiudicata la vittoria a Ballando con Le Stelle 2025, insieme al maestro Nikita Perotti. Nonostante fosse considerata una concorrente meno probabile rispetto a Francesca Fialdini, nel corso delle settimane ha dimostrato grande impegno, creando una forte sintonia con il suo partner. La sua vittoria riflette il percorso di crescita e dedizione portato avanti con costanza. Vince Ballando con Le Stelle 2025 Andrea Delogu.

Andrea Delogu ha vinto Ballando con Le Stelle 2025 assieme al suo maestro, Nikita Perotti. E se è vero che non era lei la candidata alla coppa (si dava quasi per certa la vittoria di Francesca Fialdini ), lo è altrettanto che, nel corso delle settimane, la conduttrice ha saputo mettere insieme non solo una grande qualità nel ballo ma anche una storia fatta di grande sintonia con Perotti che ha conquistato il pubblico socia l (attenzione, grande sintonia non vuol dire null’altro che questo, come chiarito dalla stessa Delogu che, stando al settimanale Chi, ha un compagno fuori dallo show). Ma com’è andata la gara? Intanto, Delogu ha vinto con il 55% dei voti in una sfida diretta contro Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

