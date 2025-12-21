Ville Vatanen nell’ERC 2026 con la Fiesta Rally3
Il 19enne finlandese intraprenderà un programma completo in ERC3 con KMS Racing, riportando il cognome Vatanen su una Ford nel Campionato Europeo Rally dopo oltre 40 anni. Il binomio storico Ford–Vatanen tornerà protagonista nel Campionato Europeo Rally a partire dalla stagione 2026. Ville Vatanen, 19 anni, lontano parente della leggenda dei rally Ari Vatanen, ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
