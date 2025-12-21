Un incidente stradale si è verificato a Villasanta, coinvolgendo un uomo di 31 anni rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto in via Thomas Alva Edison e il conducente è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. La dinamica dell'incidente e le eventuali cause sono ancora oggetto di accertamento.

Villasanta (Monza Brianza), 21 dicembre 2025 - Un uomo di 31 anni è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale in via Thomas Alva Edison a Villasanta. È successo alle ore 2.50 quando il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, che ha terminato la propria corsa contro alcuni cartelli pubblicitari posti a delimitazione di un marciapiede. L’intervento. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Vimercate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con un'autopompa serbatoio dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma dal distaccamento di Lissone per mettere in sicurezza il veicol o, di tipo ibrido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Villasanta: si schianta contro i cartelli pubblicitari, grave in ospedale

