villaggio di natale a porta capuana bambini in festa

Gonfiabili, pupazzi animati, bagno di schiuma, letterine a Babbo Natale. Nella giornata di ieri, 20 dicembre, Porta Capuana si è trasformata in un villaggio dei sogni. Un'iniziativa importante visti i ripetuti casi di cronaca che hanno coinvolto la zona negli ultimi mesi. Decine di bambini felici. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

