Vigilia Baretti blindati 8 varchi e presìdi fissi | Brindisi in sicurezza

La vigilia di Natale si avvicina, e anche quest’anno si prevede un’ampia partecipazione ai tradizionali brindisi nelle vie di Napoli. Per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, sono stati predisposti blindati e varchi di controllo lungo le aree più affollate. Le autorità hanno istituito presìdi fissi e misure di sicurezza per consentire un momento di convivialità in tutta tranquillità. Vigilia, Baretti blindati 8 varchi e presìdi fissi: «Brindisi in sicurezza».

  Sta per arrivare anche quest?anno la vigilia di Natale, con il relativo brindisi. Decine di migliaia di napoletani si riverseranno nelle vie e nei vicoli delle principali location. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

