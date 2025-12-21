Vigili del fuoco e Anc Portomaggiore in visita alla Scuola dell’Infanzia
Vigili del fuoco e Anc Portomaggiore hanno fatto visita alla Scuola dell’Infanzia
Una mattina speciale condivisa con la gioia che solo i bambini sanno portare. Giovedì mattina la Scuola dell’Infanzia "Sorelle Nigrisoli", in via Andrea Costa, ha ricevuto una visita molto speciale. Insieme al comando provinciale dei Vigili del Fuoco (distaccamento di Portomaggiore) e all’Associazione Nazionale Carabinieri di Portomaggiore, a fare visita alla scuola è arrivato anche Babbo Natale, che ha portato caramelle, succhi di frutta e tanti sorrisi ai bambini. In mattinata c’è stata anche un’esibizione canora: le bimbe e i bimbi della scuola hanno regalato a tutti un momento emozionante cantando "We Wish You a Merry Christmas". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
