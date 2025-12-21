Vieni a vivere a Varese oltre 3000 domande dal Brasile | offerti €2000 all' anno per tre anni a chi si trasferisce in città

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto “Vieni a vivere a Varese” offre fino a 6000 euro in voucher in tre anni: boom di richieste dal Brasile e bando allargato agli under 45 Il bando della Camera di Commercio di Varese "Vieni a vivere in città", che offre fino a 6000 euro di voucher in tre anni per chi scegliesse di tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

