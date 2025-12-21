L’Einaudi celebra i suoi 65 anni attraverso una serie di contenuti multimediali, tra cui video, podcast e interviste. In questo percorso, si approfondiscono le esperienze e le testimonianze di protagonisti come Mirko Antenucci, oltre a un’intervista particolare a Einaudi stesso. Questi materiali offrono uno sguardo completo sulla storia e l’evoluzione di questa istituzione culturale, mantenendo un tono rispettoso e informativo.

Video, podcast, esibizioni e le interviste a Mirko Antenucci, oltre a quella ‘impossibile’ a Einaudi. In sala Estense si sono tenuti i festeggiamenti dei 65 anni dell’istituto Luigi Einaudi. Un traguardo che non è solo un numero, ma una storia fatta di crescita, evoluzione, impegno e soprattutto di persone. In apertura il saluto istituzionale dell’assessora alla Pubblica istruzione, Chiara Scaramagli, seguita dalla dirigente scolastica dell’istituto Marianna Fornasiero, che ha ringraziato la scuola della Città del Ragazzo, Cna Ferrara e il centro culturale Factory Grisù. Il programma della mattinata è iniziato con la proiezione di un video realizzato dagli studenti del progetto ‘ StudenTg ’, quasi quindici minuti dove è stata ripercorsa la lunga storia dei sessantacinque anni dell’istituto Einaudi, con foto storiche e racconti di come è cresciuta negli anni fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Video, podcast e interviste. L’Einaudi compie 65 anni

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino compie 65 anni, le celebrazioni con Mattarella e vertici di AdR, Enac, Mundys – Il video

Leggi anche: Tilda Swinton compie 65 anni: cinque film da recuperare

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Video, podcast e interviste. L’Einaudi compie 65 anni - Video, podcast, esibizioni e le interviste a Mirko Antenucci, oltre a quella ‘impossibile’ a Einaudi. msn.com