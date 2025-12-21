VIDEO- I medici avellinesi dopo anni hanno una nuova casa

Tempo di lettura: 2 minuti Sellitto Ordine dei Medici I Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Avellino hanno una nuova “casa” più moderna e funzionale. Il taglio del nastro questa mattina nel complesso di via Vasto che un tempo ospitava l’e x Asilo Patria e Lavoro, con il Presidente dell’Ordine dei Medici, Francesco Sellitto, affiancato dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso. “Mettiamo a disposizione dei nostri iscritti una sede funzionale e moderna e, allo stesso tempo, un punto di riferimento per i cittadini. Questa sede sarà subito a disposizione, come prima cosa, per gli Stati Generali della Sanità delle Aree Interne, commenta Sellitto alla presenza di vari colleghi, istituzioni, oltre che l’ex sindaco Gianluca Festa c he avviò il procedimento di dismissione e poi vendita della struttura comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

