VIDEO Continua la serie della polizia locale per la prevenzione delle truffe agli anziani

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i video di prevenzione contro le truffe agli anziani, pubblicati sulle pagine social della polizia locale di Udine (sotto il nome di Agente Lio, su Facebook). Finanziata dal Fondo unico di giustizia del Ministero dell'interno, la serie mette in guardia contro le tecniche più comuni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

