VIDEO | AAA Guerra de Titanes del 20.122025

Ecco l’evento completto AAA Guerra de Titanes, andato in onda in Messico nella notte tra il 20 ed il 21 dicembre. Lo show era rilevante in quanto vedeve protagoniste tante star della WWE, incluso il main event in cui Rey Mysterio e Rey Fenix hanno affrontato Dominik ed El Grande americano. Un altro match importante era la sfida uno contro uno tra Dragon Lee ed El Hijo del Vikingo. Interessante anche la sfida a tre per il titolo Cruiserweight della AAA con Laredo Kid che ha affrontato Jack Cartwheel e Je’Von Evans in un match che è stato acclamato dal pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Penta, a causa dell'infortunio rimediato nel The Last Time Is Now Tournament, non parteciperà al match tra Lucha Bros e Los Gringos Locos 2.0 (Dominik Mysterio e El Grande Americano) di AAA Guerra de Titanes. Il messicano era stato dichiarato pronto per t facebook

