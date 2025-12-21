Vico dei Miracoli | si è chiuso a Napoli il tour nazionale di Marcello Veneziani 

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso a Napoli, a pochi passi dalla casa natale di Giambattista Vico, il tour nazionale di  “Vico dei Miracoli”, la narrazione storico-musicale ideata da  Marcello Veneziani, che ha registrato ovunque un ampio consenso di pubblico e un forte coinvolgimento emotivo. L’evento finale, organizzato dall’associazione da Polo Sud  guidata dall’onorevole Amedeo Laboccetta ed  ospitato nella suggestiva cornice partenopea della  Domus Ars – Fondazione Il Canto di Virgilio, ha rappresentato non solo la chiusura simbolica di un lungo percorso artistico, ma anche un ritorno alle origini del pensiero vichiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

