Un giovane di 19 anni ha perso la vita e altri tre ragazzi sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato, ad Arcugnano in provincia di Vicenza. L’auto sulla quale il giovane viaggiava insieme ad altri due diciannovenni e una ragazza di 17 anni è andata a sbattere contro il muretto di una casa. I tre ragazzi feriti sono stati trasferiti all’ospedale di San Bartolo, mentre la vittima 19enne è morta sul colpo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Lonigo per accertare l’estta dinamica dell’incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vicenza, auto contro un muro ad Arcugnano: muore un giovane di 19 anni

