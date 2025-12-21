Vicenza auto contro un muro ad Arcugnano | muore un giovane di 19 anni
Un giovane di 19 anni ha perso la vita e altri tre ragazzi sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato, ad Arcugnano in provincia di Vicenza. L’auto sulla quale il giovane viaggiava insieme ad altri due diciannovenni e una ragazza di 17 anni è andata a sbattere contro il muretto di una casa. I tre ragazzi feriti sono stati trasferiti all’ospedale di San Bartolo, mentre la vittima 19enne è morta sul colpo. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Lonigo per accertare l’estta dinamica dell’incidente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Arcugnano (Vicenza), auto si schianta contro un muro: morto un 19enne
Leggi anche: Tragico incidente in Puglia, l'auto si ribalta e finisce contro un muro: muore un giovane
Incidente sul raccordo di Casalecchio: auto rimane incastrata sotto un camion | FOTO e VIDEO.
Auto contro un muro nel vicentino, morto un ragazzo di 19 anni - Nell'incidente è morto un 19enne mentre gli amici, due coetanei della vittima a una ragazza di 17 anni, sono rimasti ... ansa.it
Incidente ad Arcugnano, si schianta con l'auto contro un muro: muore un giovane, 3 feriti - Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un uscita di strada senza coinvolgimento di terzi ... rainews.it
Auto contro un muro nella notte, morto un ragazzo di 19 anni: è rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti due coetanei e una 17enne che erano con lui - Tragedia nella notte di sabato 20 dicembre sulle strade di Arcugnano, in provincia di Vicenza, dove un'auto si è schiantata contro un muro. ilgazzettino.it
NOVITA' DEL MOMENTO Finalmente è arrivato il nuovo Freedom OTTO, scoprilo solo da Carraro Automobili! . . . #carraroautomobili #padova #vicenza #freedom #senzapatente #e#elettrica facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.