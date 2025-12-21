Vianello difende Allegri | Insultando si sbaglia ma certe panchine scalmanate andrebbero sanzionate prima…

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Andrea Vianello si esprime sui social sul dibattito relativo alla lite Allegri-Oriali, prendendo le difese di Max. Ecco cosa ha scritto nel post pubblicato su X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Vianello difende Allegri: "Insultando si sbaglia, ma certe panchine scalmanate andrebbero sanzionate prima…"

vianello difende allegri insultandoVianello difende Allegri: "Insultando si sbaglia, ma alcune panchine isteriche e urlanti per 95 minuti andrebbero sanzionate prima" - Intervenuto sui propri canali social, il giornalista Andrea Vianello si è schierato dalla parte di Massimiliano Allegri, finito al centro di un vortice di critiche per quanto ... milannews.it

