Viaggio nella magia dei presepi Una mostra-concorso che incanta

Benvenuti alla nostra mostra-concorso, un viaggio alla scoperta della tradizione dei presepi in tutte le sue forme. In questa esposizione, troverete creazioni che spaziano dall'arte più classica a interpretazioni innovative e originali. Un’occasione per apprezzare la creatività e la cura nei dettagli di questi piccoli capolavori. Viaggio nella magia dei presepi. Una mostra-concorso che incanta.

Presepi appesi agli alberi come frutti inattesi, nascosti dentro bottiglie, modellati nel pongo, costruiti con rotoli di carta o custoditi in una lanterna. Presepi delicati, fatti di collage e cartone, e altri scolpiti nel legno, nella pietra o nell'argilla, curati fin nei minimi dettagli. Presepi che parlano di pace, racchiusi in una barca o su una zattera, e presepi nati dalle mani dei bambini insieme ai nonni. È un viaggio nella creatività, ma soprattutto nell'umanità, la mostra dei presepi inaugurata ieri all'oratorio di San Donato, a Monza. La prima mostra-concorso di presepi del quartiere, organizzata dall'associazione culturale Geniattori, è molto più di un'esposizione natalizia.

